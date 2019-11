In eine Wohnung in Lehen drangen die Unbekannten über eine Terrassentür, die sie aufzwängten, ein. Alle Schränke wurden durchsucht. Die Täter erbeuteten eine Euro-Münzen-Sammlung in einem Tontopf sowie mehrere Armbanduhren. Über einen Balkon gelangten Einbrecher zudem in Räumlichkeiten in Gnigl. Auch dort wurde alles durchsucht. Die Mieter stellten aber später fest, das nichts gestohlen wurde. Sie hatten auch keine Wertsachen zu Hause.