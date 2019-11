Intelligente Lautsprecher mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant können mit Equipment um rund 500 Dollar per Laser gehackt werden, ohne dass der Angreifer physischen Zugriff auf das Gerät haben müsste. Die Angreifer müssen nur - etwa durch ein Fenster - einen Laser auf das Mikro des Lautsprechers richten und können ihm so Befehle übermitteln. Auf diesem Weg können sie in Smart Homes beispielsweise aus der Distanz das Garagentor öffnen.