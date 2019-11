Wenn das Wörtchen „von“ nicht wär, hätte sich Karl Habsburg in den letzten Monaten viel Ärger erspart. Weil er 2018 wegen einer von ihm geführten Homepage mit dem Domainnamen www.karlvonhabsburg.at nach Paragraph 1 des Adelsaufhebungsgesetzes von 1919 anonym angezeigt und zu einer Geldbuße von 70 Euro verurteilt wurde, ging er in Berufung. Begründung: Die Sanktionierung sei nicht mehr vollziehbar, weil es sich eben um ein hundert Jahre altes Gesetz handelt, in dem noch Kronen angegeben sind. Nun hat sich der Verfassungsgerichtshof in das Verfahren eingebracht und erklärt, das „Von“-Verbot sei verfassungskonform. Jetzt müsse der Verwaltungsgerichtshof prüfen, ob Habsburg in sonstigen Rechten verletzt wurde.