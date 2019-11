14 Jahre sind vergangen, seit bei der damaligen Gewerkschaftsbank BAWAG ein 350-Millionen-Kredit gewährt wurde. An das US-Brokerhaus Refco, an dem die BAWAG beteiligt war. Doch Stunden nach der Vergabe war Refco pleite, das Geld war weg. Am Dienstag hat in Wr. Neustadt der Prozess um den Refco-Kredit begonnen - allerdings ohne den Hauptangeklagten. Ex-BAWAG-Chef Johann Zwettler (78) ist nämlich verhandlungsunfähig.