In einem ausgebrannten Kleintransporter nahe der Ortschaft Bavispe an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Sonora und Chihuahua sind zunächst die Leichen einer Mutter und ihrer vier Kinder entdeckt worden, sagte Mormonen-Sprecher Julian Lebaron, dessen Bruder 2009 ebenfalls von Banditen ermordet worden war. Lebaron engagiert sich als Aktivist gegen die Kriminalität in der Region und ist zugleich der Cousin einer der ermordeten Frauen verwandt ist.