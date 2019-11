Die Universitätsmedizin Greifswald im ostdeutschen Mecklenburg-Vorpommern will daher nun untersuchen, ob Drohnen künftig Defibrillatoren zum Ersthelfer und dem Patienten fliegen könnten. Ob das wirklich funktioniert und was dabei wie organisiert werden müsste, wird jetzt in ersten Versuchen getestet. Dafür gesucht werden Freiwillige, um die Rettung von der Landung der Drohne bis zur Reanimation an der Übungspuppe durchzuspielen.