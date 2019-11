Jetzt geht‘s ans Eingemachte, die 20 Tage bis zur Wahl, die wollen die Landesschwarzen offensichtlich nutzen. Das sieht man schon am Weg zur Grazer Stadthalle, wo Montagabend der Wahlkampf eingeläutet wurde. Plakatwand an Plakatwand, alles in Grün, Dreiecksständer, Plakatwände, „Unserer“, „Jetzt“, so die umarmenden VP-Slogans. Und allgegenwärtig der „Landes-1er“, Hermann Schützenhöfer.