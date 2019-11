Die ÖFB-Auswahl trifft zum Abschluss der EM-Qualifikation am 16. November in Wien auf Nordmazedonien und am 19. November in Riga auf Lettland. Schon ein Punkt gegen Nordmazedonien würde reichen, um die Teilnahme an der EURO 2020 zu fixieren. „Uns erwartet ein schwieriges Spiel gegen eine starke Mannschaft, aber wir wollen unbedingt gewinnen und den Sack zumachen“, betonte Foda.