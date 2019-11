In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Viel knapper hätte das Ergebnis der Zwentendorf-Volksabstimmung am 5. November 1978 nicht sein können: 50,5% stimmen gegen die Inbetriebnahme des höchst umstrittenen Kernkraftwerks in Niederösterreich. Es handelt sich um die erste bundesweite Volksabstimmung der Zweiten Republik, gut 64% der Wahlberechtigten nehmen daran teil.