Nach dem schrecklichen Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London ist am Montag erneut ein Lkw gestoppt worden, in dem sich ansonsten wohl ein ähnliches Drama zugetragen hätte. Die Polizei in Griechenland hat 41 Menschen - gerade noch rechtzeitig - in einem Kühllastwagen entdeckt. Es soll sich bei den im Lkw versteckten Migranten vor allem um junge Männer aus Afghanistan handeln, teilte die Polizei mit.