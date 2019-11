Zu einem kuriosen Polizei- und Rettungseinsatz kam es in der Nacht in der Villacher Innenstadt: Die Einsatzkräfte wollten einem Einheimischen zu Hilfe kommen, der regungslos am Boden lag. Plötzlich wurden die Beamten und Rettungssanitäter von einem weiteren Mann (35) bedroht. Dieser musste vorläufig festgenommen werden. Dann ging aber auch der 41-Jährige auf die Einsatzkräfte los, nachdem er zu sich gekommen war ...