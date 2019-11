Gegen 22 Uhr kreisten Hubschrauber über der Wohnsiedlung in der Hameaustraße, schwer bewaffnete Polizeieinheiten durchkämmten das Grätzel. Unmittelbar davor hatte eine Zeugin Alarm geschlagen: Demnach soll ein Mann seinen Widersacher im Innenhof des Gemeindebaus in Neustift am Walde mit einem gezielten Kopfschuss aus einer Faustfeuerwaffe niedergestreckt und sofort in einem Auto die Flucht ergriffen haben.