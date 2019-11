Mit dem 3:2 nach Penaltys, dem achten Sieg im achten Eishockeyliga-Auswärtsspiel, setzten Salzburgs Eisbullen unter Cheftrainer Matt McIlvane auch noch vor der Länderspielpause ein Ausrufezeichen. Augenzeugen am Sonntag in Linz: Österreichs Teamchef Roger Bader und sein Co Markus Peintner.