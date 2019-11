„Die Lok stand noch fünf Minuten am Bahnsteig, aber man ließ mich nicht mehr rein. Ich bin der wegfahrenden Garnitur sogar noch im Pyjama nachgelaufen“, so M. weiter. „Erst nach dem Zwischenfall und als ich wusste, dass es ihnen gut geht, habe ich mir eine angezündet. In Venedig wurden wir vereint“, so Frau M., die sich auch bei der Polizei in Italien bedankte.