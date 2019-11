Das hätte sich Salzburg nicht erwartet: Der Präsident von SSC Napoli sieht seinem Mannschaft vor dem wichtigen Spiel gegen die Bullen in Krise. Napolis streitbarer Klubpräsident Aurelio De Laurentiis hat mit einer kritisch beäugten Maßnahme auf die jüngste Talfahrt des italienischen Fußball-Vizemeisters in der Liga reagiert. Das Team ist bis Sonntag im Trainingszentrum in Castel Volturno 35 km nördlich von Neapel kaserniert - also auch rund um das Champions-League-Heimspiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/LIVE im krone.at-Liveticker) gegen Salzburg.