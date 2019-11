In knapp drei Wochen stehen in der Steiermark die Landtagswahlen an, da kommt der von der „Krone“ aufgedeckte Liederbuch-Skandal für die FPÖ zur Unzeit. Umso mehr zeigt man nach außen hin geschlossene Reihen: Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek machte dem Abgeordneten Wolfgang Zanger am Montagabend die Mauer.