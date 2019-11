Salzburg ist schon wieder in Neapel. Im Frühjahr setzte es für die Bullen eine 0:3-Niederlage, damals noch in der Europa League. Seitdem gab es ein 2:3 in Salzburg und jetzt kommt ein Schlüsselspiel auf die Salzburger zu, dass man unbedingt gewinnen müsste, wenn man weiterkommen will. So sieht das auch Jesse Marsch, der Trainer der Bullen, wie Sie aus dem Beitrag von „Krone“-Reporter Christoph Nister entnehmen können. Zudem sehen Sie noch Andreas Ulmer, der am Dienstag sein hundertstes Europacup-Spiel bestreitet.