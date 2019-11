Ein 36-jähriger tschechischer Fernfahrer fuhr am 4. November 2019 gegen 9.21 Uhr früh mit einem Sattelzug auf der Frankenburger Landesstraße in Richtung Neuhofen im Innkreis. Am Sattelanhänger transportierte er zwei Maschinenbauteile mit einem Gesamtgewicht von gut 19 Tonnen.