Am 2. August 2019 und am 5. August 2019 wurden mehrere Diebstähle in einem Einkaufszentrum in Pasching bei der PI Pasching zur Anzeige gebracht. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten nun eine 18-jährige rumänische Staatsbürgerin und eine 16-jährige Österreicherin als Tatverdächtige auszuforschen.