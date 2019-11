Bereits begonnene Spekulationen in der Trainerfrage seien normal, sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. „Aber es wird wohl auch jeder Verständnis dafür haben, dass ich mich zu Gerüchten und Spekulationen in der Öffentlichkeit nicht äußern werde“, enttäuschte Rummenigge am Montag all diejenige, die auf eine schnelle Lösung der Trainerfrage gehofft hatten. Ob ein letztes Machtwort von Hoeneß vor seinem Abtritt vom Präsidentenamt entscheidet? Fakt ist: Kovacs Rücken bei den Bayern wurde lange Zeit von Hoeneß gestärkt. Bedeutet der Rücktritt des Trainers eine Schwächung des großen Bosses?