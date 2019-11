„Flasche aus Fenster gefallen“

Wie die Ermittlungen ergaben, war die Flasche aus einem Party-Zug, der gerade in den Bahnhof Kamen fuhr, geschleudert worden, bald konnte auch ein mutmaßlicher Täter ausgeforscht und zu dem Fall einvernommen werden. Der 31-Jährige bestätigte auch, sich in dem Zug befunden zu haben - die Flasche aktiv geworfen zu haben, bestritt der Mann aber zunächst. Vielmehr erklärte er, so die Polizei Dortmund, dass die Flasche im Gepäckfach gelegen und beim Herausnehmen eines Koffers aus dem geöffneten Fenster geflogen bzw. gefallen sei.