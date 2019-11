„Wir bekommen die Rechnung präsentiert“

Landesrat Hans Seitinger räumt allerdings ein, „dass wir die Natur allzu lange provoziert haben und sie uns jetzt die Rechnung dafür präsentiert“. Es seien Fehler in der Raumordnung gemacht worden, die man nun mühevoll korrigieren müsse, so Seitinger, der für die Bewältigung der Katastrophenschäden Jahr für Jahr tiefer in den Budget-Topf des Landes greift: 200 Millionen Euro betrug die Schadenssumme im Vorjahr in der Steiermark (etwa für das oststeirische Gasen), ähnlich hoch ist sie bereits heuer.