Das bringt den roten Gewerkschaftschef Gerald Forcher (FSG) auf die Barrikaden – er berät heute, Dienstag, mit 55 Salzburger Handelsbetriebsräten: „Wir informieren gemeinsam mit der Verhandlerin Anita Palkovich über den aktuellen Stand. Wir werden sicherheitshalber schon mögliche Termine für Betriebsversammlungen in der kommenden Woche festlegen, falls die dritte Runde nächsten Dienstag in Wien wieder floppt“, so Forcher.