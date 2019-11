Einzelheiten werden wir wohl erst in ein paar Wochen erfahren. Der Vorgänger hatte jedenfalls ein einstellbares Gewindefahrwerk für eine individuelle Tieferlegung um bis zu 20 Millimeter. An der Vorderachse wurden Upside-Down-Federbeine verbaut, um die Längs- und Quersteifigkeit des Federbeins zu erhöhen. Der Sturz an Vorder- und Hinterachse war gegenüber dem Mini John Cooper Works erhöht, zudem wurde die Vorspur der Vorderachse verringert, damit der GP im Grenzbereich neutraler und schneller sowie generell noch agiler und kurvenwilliger wurde.