Es ist die erste Klimaschutzfinanzierung der Europäischen Investitionsbank mit Sitz in Luxemburg, die an ein Unternehmen in Österreich geht. Um den 90-Millionen-Pakt zu besiegeln, kam der Vizepräsident der EU-Bank, Andrew McDowell, extra nach Graz. Besonders stolz zeigten sich deshalb Christian Purrer und Martin Graf, die beiden Energie-Steiermark-Chefs: „Eine schöne Auszeichnung für unsere bisherigen Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes. Wir werden das Darlehen nun für den weiteren Netzausbau und die bessere Einbindung erneuerbarer Energien sowie für Energieeffizienz-Maßnahmen verwenden.“ Es gebe eine Liste für „grüne“ Projekte, die schrittweise umgesetzt werde.