Klimaplan in Begutachtungsphase

Wie Österreich die Klimaziele, die im Pariser Abkommen und später durch konkretere Vorgaben der EU bis 2030 festgelegt wurden, erfüllen möchte, steht im neu überarbeiteten Klimaplan der Bundesregierung. Das Papier befindet sich nun in der Begutachtungsphase. Auch eine Ausweitung des Emissionshandels findet sich im Klimaplan. Allerdings bleibt es vage, ob es sich dabei um ein ähnliches Modell wie in Deutschland handeln soll, in dem es feste Preise für eine Tonne CO2 geben wird, die Energie- und Treibstoffanbieter für entsprechende Verschmutzungszertifikate zu zahlen haben.