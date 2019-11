Anrainer bräuchten Bewohnerparkkarte

Neu ist, dass man die Park-Zeit bis 22 Uhr ausdehnen will. „Ich denke, dass die Zeiten bis 18.30…Uhr überholt sind, da sich diese noch an den uralten Geschäftsöffnungszeiten bis 18 Uhr orientierten“, so FP-Stadtvize Markus Hein. Außerdem wird bei einer maximalen Parkdauer von 90 Minuten und einem zeitlichen Rahmen von Montag bis Samstag zwischen 8 und 22 Uhr sowohl Pendlern als auch Veranstaltungsbesuchern die Chance genommen, die Flächen dauerhaft in Anspruch zu nehmen.Einziger Wermutstropfen für Anrainer: Sie brauchen in diesen Straßenzügen eine Bewohnerparkkarte, die pro Jahr 54,40 Euro kostet.