Eine niederländische Leichtathletin ist in Deutschland wegen der Einfuhr von Drogen und Beihilfe zum Drogenhandel nichts rechtskräftig zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die 27-Jährige habe im Juni wissentlich rund 50 Kilogramm Ecstasy und rund zwei Kilogramm Crystal Meth im Auto über die Grenze gebracht, stellten die Richter am Landgericht Kleve am Montag fest.