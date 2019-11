Am 8. November ist es wieder so weit: Tag des Apfels. Obwohl in Oberösterreich 85 Prozent der Obstanbau-Fläche (395 Hektar) für Äpfel „reserviert“ sind, wird in Supermärkten oft auf internationale Produkte zurückgegriffen. Deswegen fordert Agrar-Landesrat Hiegelsberger eine klare Herkunftskennzeichnung.