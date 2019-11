Völlig ausgerastet ist ein 26-Jähriger vor einem Lokal in Krems an der Donau in Niederösterreich. Als der junge Mann zu einer Personenkontrolle aufgefordert wurde, sah der Verdächtige, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und bewaffnet war, sofort rot, attackierte die Beamten und wütete danach auch noch auf der Wache.