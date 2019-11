Gemeinsam mit mehreren Komplizen ging Dominik H. im Outlet-Center in Parndorf im vergangenen Jahr auf Beutezug - das Quartett wurde erwischt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zurück in der Slowakei, wurde H. abermals straffällig und fasste dort ebenfalls eine Strafe aus. Doch auf den Pfad der Tugend führte ihn auch die slowakische Justiz nicht zurück. Wenig später wurde der 21-Jährige erneut in Österreich erwischt, wie er in einem Drogeriemarkt Rasierklingen im Wert von 127 Euro stahl.