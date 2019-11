Retter: „Nicht mal Tiere bindet man so an“

Die Studentin war am 12. Oktober auf einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen in Schleswig-Holstein gefunden worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte die Frau an dem Morgen kurz vor der Autobahnzufahrt entdeckt. Sie war an Händen und Füßen gefesselt, geknebelt und an einem Busch festgebunden worden.