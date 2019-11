Ancelotti gab zu, dass es dem Team an Kontinuität mangle, man sei nicht in der Lage gewesen, gute Vorstellungen zu wiederholen. Die einzige enttäuschende Partie sei jene gegen Roma gewesen, sprach der 60-Jährige das 1:2 vom Samstag an. „Da war die Intensität gering, und wir haben keine Kontrolle über das Spiel gehabt.“ Dennoch gelte es, kühlen Kopf zu bewahren.