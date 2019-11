Seit dem Projektstart 440 Anmeldungen

„In unseren Kursen bieten wir eine individuelle Betreuung. Die Teilnehmer lernen, ihr Rauchverhalten besser zu verstehen und Situationen zu erkennen, in denen das Rückfallrisiko groß ist. Sie lernen Methoden, diese Situationen ohne Rauchen zu meistern. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit für eine medizinische Abklärung“, umreißt Suchtberaterin Sandra Felderer den Inhalt der kompakten Trainingseinheiten, die in Gruppen oder im Bedarfsfall auch in Einzelgesprächen erfolgen. Als Trainer stehen den Teilnehmern zertifizierte Suchtberater, Psychologen und Psychotherapeuten zu Seite.