„Cityjet“ schon wieder weg - so titelte die „Krone“ bereits im vergangenen Juni. Denn weil die modernen Waggons ab Jahresende in der Bundeshauptstadt benötigt werden, muss man entlang der Franz-Josefs-Bahn auf die Garnituren verzichten. Der Ersatz ist nicht neu, sieht aber so aus: Denn derzeit werden die eigentlich ausgemusterten Doppelstockwagen auf das Cityjet-Design umgespritzt. Auch im Inneren will man sie aufrüsten, heißt es bei den ÖBB - WLAN während der Fahrt und modernere Möblage. Dass es aber genau die Sitze waren, die viele Pendler besonders an den alten „Wieseln“ geschätzt haben, sei nur nebenbei vermerkt.