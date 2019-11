Am 2. November gegen 2 Uhr versetzte ein 19-Jähriger aus Pichl bei Wels einem 23-Jährigen aus Hofkirchen an der Trattnach in der Diskothek Lusthouse Haag einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin nahm der 23-Jährige eine Whiskeyflasche und schlug sie gegen den Kopf des Angreifers. Vorausgegangen war ein Streit der beiden. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt, der 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Durch die entstandenen Scherben wurden außerdem zwei Unbeteiligte, ein 17-Jähriger aus Schlüsselberg und eine 16-Jährige aus Vöcklabruck unbestimmten Grades verletzt.