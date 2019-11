Die seit Wochen anhaltenden Proteste im Irak eskalieren zusehends. Erstmals sollen Sicherheitskräfte in Bagdad mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen haben. Dabei sollen mindestens fünf Menschen getötet worden sein. Wie Augenzeugen berichteten, fielen die Schüsse am Montag in der Umgebung des Sitzes des Staatsfernsehens. Auch in der zentralirakischen Stadt Kerbela wurden mehrere Menschen erschossen, als wütende Demonstranten versuchten, das iranische Konsulat zu stürmen. Das Mullah-Regime, dessen Einfluss im Irak sehr groß ist, gerät immer mehr ins Visier der Protestierenden.