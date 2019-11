Der Grund: ein hauchdünnes Kleidchen, das die 31-Jährige in ihrem jüngsten Instagram-Video trägt. Doch nicht nur der Beinschlitz erweist sich als besonders sexy. Die gelbe Robe ist zwar tatsächlich hochgeschlossen, Lena verzichtet bei diesem Look aber auf einen BH - und der leichte Stoff lässt nicht viel Raum für Fantasie. Die heißen Kurven der Ex-„Germany‘s Next Topmodel“-Siegerin zeichnen sich deutlich ab.