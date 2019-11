Was gibt es Schöneres, als es sich im Herbst nach einem langen Arbeitstag daheim so richtig gemütlich zu machen? Umso wichtiger, dass unser Zuhause Wärme, Ruhe und Behaglichkeit aussstrahlt. Textilien wie Vorhänge, Kissenbezüge und eben Teppiche sorgen - mit nur geringem finanziellen Aufwand - am schnellsten dafür, dass in den eigenen vier Wänden im Handumdrehen ein neues Flair und viel Wohlfühlatmosphäre einziehen. Doch wie wählt man den richtigen „Untersatz“ aus? Welche Rolle spielen das Material, die Größe und die Farbgebung? Wir präsentieren Ihnen einige modische Modelle, die frischen Wind in Ihr Heim bringen. Am Ende des Artikels finden Sie auch Tipps zu Reinigung und Pflege.