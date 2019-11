Achtsamkeit ist jedenfalls geboten, erst Anfang Oktober wollte ein schwarz gekleideter Mann ein kleines Mädchen der VS Meißnergasse – ebenfalls in der Donaustadt – auf offener Straße entführen. Der Täter packte das Kind am Arm und zwang es mitzukommen. Erst das Einschreiten einer engagierten Passantin verhinderte Schlimmeres.