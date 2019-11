Die Geröllmassen waren bereits am 24. Oktober im Hüttschlager Ortsteil Karteis abgegangen. Der größte Block ist so groß wie ein Einfamilienhaus und dürfte 750 Tonnen schwer sein. Für die Häuser im Talbereich und ihre Bewohner bestehe aber keine Gefahr. „Die Blöcke in der Wand funktionieren für nachkommendes Gestein wie eine Art Bremse“, sagte Valentin.