Festnahmen nach Verstoß

In Wien kontrollierten die Beamten am Freitag bereits insgesamt 247 Lokale. In nur drei Fällen fehlte die Kennzeichnung, nur in einem einzigen Lokal wurde geraucht, was vom Marktamt angezeigt wurde. Und ein FPÖ-Gemeinderat hielt es kaum elf Minuten ohne Zigarette im Lokal aus. Außerdem wurden zwei Brüder handgreiflich, nachdem sie illegal in einem Wiener Gürtellokal geraucht hatten. Die Polizei musste die beiden schließlich festnehmen.