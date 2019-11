Zum Angriff kam es am Samstagmorgen gegen 8 Uhr in Kapelln an der Perschling im Bezirk St. Pölten-Land. Die 35 Jahre alte Frau war mit der kleinen Tochter in der Siedlungsgasse unterwegs, als der Hund zubiss. Das Mädchen erlitt eine Bissverletzung am Oberarm und wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.