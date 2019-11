Was soll in Tirol konkret gegen den Fachkräftemangel getan werden und hat eine Lehrausbildung wirklich noch Zukunft?

Der Fachkräftemangel ist ein generelles Problem, man sieht das jetzt in Westösterreich früher als in anderen Bundesländern. Da wird es nötig sein, insgesamt sehr viel dagegen zu unternehmen. Hier muss man mit Bildung und Stärkung der dualen Ausbildung ansetzen und deshalb hat auch die Lehre weiterhin Zukunft. Aber es wird auch darum gehen, die Menschen länger in den Betrieben zu halten und bei der Migration klare Unterscheidung in Qualifikation und Suche von Schutz zu machen.