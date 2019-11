SPÖ mit „Glaubwürdigkeitsproblem“

Die SPÖ habe laut der SJ-Chefin ein „Glaubwürdigkeitsproblem“ und fordert daher, dass keine Regierungskoalition eingegangen wird, wenn man die geforderten Punkte aus dem Wahlprogramm nicht umsetzen könne. Was Julia Herr außerdem zum vor Kurzem in Kraft getretenen Rauchverbot sagt und warum sie auch Philippa Strache nicht von Diskussionen ausschließen will, sehen Sie im kompletten Interview im Video oben.