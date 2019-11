Ein 37-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau lenkte am 4. November gegen 5.35 Uhr seinen Pkw auf der Donau Bundesstraße von Grein kommend in Richtung Saxen. In einer leichten Linkskurve, bei Straßenkilometer 191,9, kam ihm plötzlich ein weißer Kleintransporter auf seinem Fahrstreifen entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit ihren linken Außenspiegeln.