Blizzards Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ bekommt ein neues Addon: „Shadowlands“. Die Erweiterung wurde bei Blizzards Hausmesse Blizzcon enthüllt und entführt die Spieler ins Reich der Toten, die sogenannten „Shadowlands“. Neben neuen Gebieten und Abenteuern gibt es auch bei der Spielmechanik Änderungen. Nachdem man in der letzten Erweiterung „Battle for Azeroth“ bis auf Stufe 120 hoch leveln konnte, ist nun wieder bei Level 60 Schluss.