Die Schlachthäuser befinden sich hauptsächlich in den Provinzen Kampong Cham, Kandal und Skun. Ganze Minivans voller Vierbeiner kommen dort an - so wie der Wagen, der mir aufgefallen ist. Nach dem Tod durch Erhängen, Ertränken oder Erschlagen werden die toten Tiere dann an die Lokale ausgeliefert. Überraschend: In der Hauptstadt Phnom Penh gibt es mindestens 110 Restaurants, die auf Hundefleisch spezialisiert sind, auch in touristischen Gegenden. Die Tierschützer kommen zu dem Schluss, dass geschätzt zwei bis drei Millionen Hunde jährlich in Kambodscha für den menschlichen Konsum ihr Leben lassen müssen.