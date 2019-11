„Krone“:James, dein neues Album „Once Upon A Mind“ geht mehr zurück zu den Wurzeln deiner frühen Tage. Du hast die elektronischen Elemente des letzten Albums wieder deutlicher zurückgeschraubt.

James Blunt: Ich habe letztes Mal mit verschiedenen Klängen experimentiert, weil es mir einfach Spaß machte. Statt einer emotionalen habe ich einfach musikalische Inspiration verwendet, es war ein anderer Zugang. Ich habe mit Ed Sheeran, Ryan Tedder von Royal Republic und Robin Schulz kollaboriert und es war toll. Aber dieses Mal war alles anders und viel intensiver. Meinem Vater geht es nicht gut, auf der anderen Seite bin ich selbst zweifacher Vater und habe den Kreis des Lebens anders wahrgenommen. Wenn ich auf Tour gehe, lasse ich meine Familie meist an die 18 Monate hinter mir, was mir immer schwerer fällt. Ich musste Songs für meine Familie schreiben. Auch weil ich nur mehr wenig Zeit mit meinem Vater habe, musste ich ihm ein paar Songs schreiben. Dann habe ich realisiert, wie wenig Zeit ich mit meiner eigenen Familie habe und habe ihnen Songs geschrieben. Ich habe in punkto Offenheit wirklich viel riskiert und musste dieses Risiko so ehrlich wie möglich aufnehmen. Das letzte Mal, dass ich Musik so aufgenommen habe, wie ich sie höre, fühle und rieche, war tatsächlich am Debüt „Back To Bedlam“. Das Album existierte, bevor ich ein Publikum hatte. Ich hatte einen Traum und wollte mich durch die Musik ausdrücken, weil ich das besser kann als in Gesprächen. Ich kam dann in die Charts, die Hallen füllten sich und die Reviews prasselten auf mich ein. Dann begann ich mich stärker hinter meinen Songs zu verstecken, weil das Publikum analysierte und kritisierte. Ich habe Musik ursprünglich aber nicht deshalb gemacht, um mich hinter ihr zu verstecken. Ich bin sehr stolz auf viele Songs, aber heute kehre ich wieder dorthin zurück, wo ich anfing. Musik als ultimative Form von Kommunikation. Ungefiltert, riskant und pur. In einem Song singe ich, „I’m not your son, you’re not my father, we are just two friends saying goodbye“. Das war wirklich intensiv, aber ich musste diese Möglichkeit dazu jetzt nutzen.