Nach wie vor ungeklärt ist die Ursache eines Brandes in einem seit Jahrzehnten unbewohnten Bauernhof in Klein-Schollach im Bezirk Melk. Das Gehöft ging in Flammen auf und wurde trotz massiver Löschangriffe durch die Ortsfeuerwehr und Kameraden aus Anzendorf, Roggendorf, Loosdorf, Albrechtsberg-Neubach sowie jenen aus Krummnussbaum und Melk mit mehr als 150 Leuten völlig eingeäschert. Der Schaden beläuft sich auf weit über 300.000 Euro.